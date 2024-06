"Stolz wie ein nasses Huhn"

Vor ein paar Tagen schon wurde sie im Düsseldorfer Rathaus vom Oberbürgermeister empfangen und durfte sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt eintragen. "Wenn das der Papa noch erlebt hätte, der wäre stolz gewesen wie ein nasses Huhn." Mit dabei waren: Vom Ritchie, Schlagzeuger der Toten Hosen, Sammy Amara von den Broilers und Ralf Dörper von den Krupps.

Für die Stippvisite im Rathaus war sie von einem Metal-Festival in Milwaukee/USA von Chicago nach Düsseldorf geflogen. Denn eigentlich ist sie mitten im Tour-Stress. "Es ist ja Festival-Saison. Nachher geht es weiter nach Belgien und dann nach Spanien."

In Wacken wird sie natürlich auch wieder dabei sein "und dann boxt ja noch Regina Halmich gegen Stefan Raab in Düsseldorf". Dafür will sie am 14. September, obwohl sie eigentlich bei der Heavy-Metal-Kreuzfahrt "Full Metal Cruise" auftritt, aus Norwegen anreisen. "Regina ist ja eine meiner besten Freundinnen." Nebenher "sind wir gerade wieder voll in der Produktion, neben den Auftritten arbeiten wir noch an einer Jubiläums-Box mit den Live-Auftritten zum 40-jährigen Bühnenjubiläum".