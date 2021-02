Musik-Show "The Masked Singer": Das Schwein legt die Maske ab

Der Auftritt sei für sie eine gänzlich neue Erfahrung gewesen, verrät die Moderatorin am Tag danach. Es sei das erste Mal überhaupt gewesen, dass sie auf einer Bühne gesungen habe. "Eigentlich bin ich überhaupt keine Rampensau." Aber man müsse sich im Leben auch ein paar Herausforderungen suchen und sich ihnen stellen. Das kuriose Kostüm habe auch bei ihr zunächst die Frage "Was ist das?" aufgeworfen, bekennt sie. "Und im nächsten Moment habe ich mich schockverliebt in das Schwein."

Wie schon häufiger gelingt es ProSieben mit der Enthüllung, einen kleinen Überraschungsmoment in der recht monotonen Corona-Zeit zu kreieren. Zugegebenermaßen war er in der Staffel zuvor noch etwas größer - damals schlüpfte völlig überraschend die Schauspielerin Veronica Ferres (55) aus einem Bienenkostüm. Aber auch Müller-Hohenstein, ein ZDF-Gesicht und nicht für den großen Show-Auftritt bekannt, hatte niemand auf dem Zettel. Ruth Moschner fabulierte vor der Enthüllung noch von einer "großen" Schauspielerin mit viel Bühnenerfahrung - "auch im Kino".

ProSieben hatte zuvor angekündigt, die Rätsel um seine kostümierten Kandidaten, die nicht enttarnt werden wollen, schwieriger zu gestalten. In der Vergangenheit war es mitunter vorgekommen, dass man nach drei Takten schon eine Ahnung hatte, dass da zum Beispiel "Didi" Hallervorden über die Bühne hopst.

Die neue Tarn-Politik äußert sich unter anderem in verstellten Stimmen und noch nebulöseren Kalenderspruch-Hinweisen in den "Indizien"-Filmen. Bei einem Leoparden mit Monokel etwa heißt es da: "Ich bin anpassungsfähig, facettenreich und kann unter den härtesten Bedingungen überleben." Als ein Stier in American-Football-Montur auf der Bühne steht, fragt Carolin Kebekus verzweifelt: "Weiß irgendjemand, ob Lukas Podolski singen kann?"

Am meisten regt das bizarrste Kostüm im Wettbewerb die Fantasie der Rate-Runde an. Es handelt sich um den sogenannten Monstronauten - einer Mischung aus Monster und Astronaut, die beide als Charaktere in vorherigen Staffeln auftraten. Dass in der Show ziemlich offensiv angedeutet wird, dass die beiden Plüsch-Geschöpfe ein Intimleben führen und einen Nachkommen gezeugt haben, gehört zu den seltsameren Aspekten des Abends. In jedem Fall gibt es einen heißen Tipp: Moderator Thore Schölermann.

Im Rennen sind nun noch neun kostümierte Promis, darunter ein Dino mit Zahnspange, ein quietschendes Küken und ein Flamingo, bei dem noch kein Konsens herrscht, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Zudem überzeugt eine Schildkröte, die massiv an Captain Jack Sparrow alias Johnny Depp aus "Fluch der Karibik" erinnert. Bei ihr herrscht immerhin in den sozialen Netzen eine gewisse Einigkeit: Viele halten den Kröten-Kapitän für den ehemaligen Modern-Talking-Sänger Thomas Anders (57).

Mit Blick auf die Einschaltquote legte die neue Staffel einen glänzenden Start hin. 3,55 Millionen (12,3 Prozent) schalteten ein. Das ist ein Zugewinn von mehr als 200.000 Zuschauern im Vergleich zum Auftakt im Herbst - der bisher meistgesehene Staffelbeginn.

