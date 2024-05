Michael Schulte war das "Mysterium"

Zu einem kleinen Auftritt ist der Singer-Songwriter Michael Schulte (34, "You Let Me Walk Alone") gekommen. Der Sänger, der beim Eurovision Song Contest 2018 für Deutschland einen sehr guten vierten Platz geholt hatte, schlüpfte am Samstagabend aus der Maske "Das Mysterium", die in jeder Folge ein neuer Star trägt und damit einen einmaligen Auftritt in der Staffel hat. "Sehr warm unter der Maske", sagte er. Er hatte das Lied "Say Something" von A Great Big World performt.