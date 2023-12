Berlin - So groß, so teuer - und trotzdem ist das Klavier seit Jahren mit Abstand das beliebteste Instrument in vielen Musikschulen. Gerade auch in der Hochphase der Pandemie mit Lockdown und Beschränkungen für viele Freizeitaktivitäten probierten sich viele zu Hause daran aus und kauften Tasteninstrumente, berichtet die SOMM - Society Of Music Merchants.