Musik: Wie der Vater so der Sohn: Fans der tiefen Töne

Martin Wietzel ist schon im TV aufgetreten

Dabei ist das Talent von Martin Wietzel auch nicht von der Hand zu weisen. Beim Unterricht beim studierten Tubisten Ansgar Meyer hat er sein musikalisches Können immer mehr ausgebaut und konnte so Ende der 90er-Jahre bei der böhmisch-mährischen Kapelle „die flotten Bergsteiger“ mitspielen und an vielen entfernten Orten auftreten. Auch bei „Michael Klostermann und seinen Musikanten“ wirkte er mit, was ihm einen TV-Auftritt bei „Marianne und Michael“ bescherte. Heute spielt er beim bekannten Komponisten „Marc Winterhalder und seinen Musikanten“ mit, das Orchester nach dem Stil von Ernst Mosch wurde in diesem Jahr neu gegründet.

Max in drei Orchestern

Und auch Sohn Max hat einen vollen Musik-Kalender. Drei bis vier Mal die Woche sind Proben, denn zusätzlich zur Tuba spielt er auch Schlagzeug und hat darin Unterricht. Und er wirkt auch im Jugendorchester Wieden-Utzenfeld bei Noah Ruoff und in der Bezirksjugendmusik bei Joachim Pfläging mit.

Kleine Finger auf großen Tasten. /Verena Wehrle

„Tubaspielen ist besser als Fernsehen, Computer – und natürlich als Hausaufgaben“

Seine Ausbildung begann er bei Ingo Ganter in der Musikschule Mittleres Wiesental. Seit einigen Monaten wird er von Hierholzer unterrichtet, der Musik mit Fachrichtung Tuba studiert. „Tubaspielen ist besser als Fernsehen, Computer – und natürlich als Hausaufgaben“, sagt Max und lächelt.

Bei den Wietzels gibt es noch die gute alte Hausmusik

Papa und Sohn haben extra Noten für Weihnachten bestellt und spielen noch einige Stücke vor. Denn bei Familie Wietzel gibt es an Heilig Abend noch die gute alte Hausmusik. Hier wird eben Musik gelebt – vom ersten bis zum letzten Ton.

Das Instrument des Jahres

Die Tuba

wurde 1835 in Berlin vom Komponisten Wilhelm Friedrich Wieprecht und dem Instrumentenbauer Johann Gottfried Moritz für die Militärmusik entwickelt. Heute kommt sie nicht nur in klassischer Musik und Jazz zum Einsatz, sondern auch in Rap und Techno.

Die Landesmusikräte

haben die Tuba zum Instrument des Jahres gewählt. Zu den Besten ihres Fachs gehört Andreas Martin Hofmeier, der mit der Band „LaBassBanda“ bekannt geworden ist und die Tuba als Professor am Mozarteum Salzburg lehrt. Mit anderen Künstlern stellte er dieses Jahr das Instrument in den Fokus.