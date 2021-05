Musik Zweite Chance für Ben Dolic beim "Free ESC"

Der Sänger tritt am Samstag (15. Mai) in dem von Raab erdachten "Free European Song Contest" an - einem alternativen Wettbewerb zum bekannten Eurovision Song Contest. Dolic sei der "Überraschungsgast", verriet "Free ESC"-Moderator Steven Gätjen am Mittwoch. "Und das finde ich ehrlich gesagt total cool." Dolic werde in der Show allerdings für Slowenien starten, nicht für Deutschland.

Dolic, geboren in Ljubljana, war mit seinem Lied "The Violent Thing" ursprünglich als deutscher Beitrag für den ESC 2020 ausgewählt worden. Am Ende konnte er aber nicht wie geplant antreten, weil der ESC coronabedingt abgesagt wurde. Dolic präsentierte den Song schließlich außerhalb einer Konkurrenz vor leeren Rängen in der Hamburger Elbphilharmonie. Beim ESC 2021 tritt nun ein anderer Sänger an, der Musical-Darsteller Jendrik Sigwart.