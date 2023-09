Musikalischer Herbst in Grenzach-Wyhlen Vier Konzerte auf Programm

Am Mittwoch, 20. September, 19.30 Uhr, eröffnet das Hornquartett „German Hornsound“ in St. Michael die sieben auf das Markgräflerland verteilten Konzerte. Die vier Bläser, allesamt Solohornisten in renommierten Orchestern, haben sich in den vergangenen zehn Jahren durch ihre kreativen Programmkonzepte und Formate, gepaart mit musikalischem Ausnahmekönnen, aber auch mit humorvoller Präsentation einen Namen gemacht. Der Vorverkauf in der Buchhandlung Merkel hat bereits begonnen.

Bereits am Sonntag, 10. September, 19 Uhr, laden der Verein für Heimatgeschichte und die Volkshochschule zu einem Kammerkonzert mit dem „ensemble art classics“ ins Haus der Begegnung ein. Auf dem Programm stehen Mozarts Klavierquartett KV 493 und das gewaltige Klavierquintett in f-moll von Johannes Brahms. Die Musiker stehen alle in Verbindung zur Basler Musikhochschule. Die erste Geigerin des bekannten Basler Streichquartetts, Susanne Mathé, wird beim Quintett die Stimmführung übernehmen. Karten gibt es an der Abendkasse.