"Der Berliner Rapper Pashanim räumt gleich doppelt ab, denn neben dem höchsten Neueinstieg der Single-Hitliste ("2000", 16) feiert er einen Start-Ziel-Sieg in den Album-Charts", formulierte es GfK Entertainment. Das ebenfalls nach Pashanims Geburtsjahr 2000 benannte Debütalbum setzt sich im Duell gegen "Freitag der 13." von Rapper-Kollege und 187-Strassenbande-Mitglied Gzuz durch, der Platz zwei erreicht.

Auf Rang drei statt vier liegt diesmal Billie Eilish mit "Hit Me Hard And Soft". Neu auf der Vier ist Paul McCartney mit seiner Band Wings ("One Hand Clapping"), neu auf der Fünf Axel Rudi Pell ("Risen Symbol").

Bruce Springsteen, oft genannt "The Boss", schafft auf der Sechs einen Re-Entry mit "Born In The U.S.A." aus dem Jahr 1984 - das Album wird in diesen Tagen 40 Jahre alt.