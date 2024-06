Als ersten Song stimmte er "Das ist los an", wenig später die erste Ballade "Sekundenglück". Bei "Tanzen" kommen die Fans zum ersten Mal richtig in Fahrt, bei "Was soll das" singt das ganze Stadion mit. Etwa eine Stunde nach Konzertbeginn erklingt die Hymne "Bochum" - dabei stimmt Grönemeyer vorab immer das Steigerlied an.

Das Album "4630 Bochum" stand 140 Wochen in den Album-Charts. Seit es am 11. Mai 1984 zunächst auf Vinyl und später als CD erschien, hat es sich nach Angaben des Labels Universal mehr als drei Millionen Mal verkauft und Goldene Schallplatten abgeräumt. Der titelgebende Song über jene Stadt, die ihn so sehr prägte, ertönt seit vielen Jahren nicht nur vor jedem Heimspiel des Fußballclubs VfL Bochum.