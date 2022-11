Musiker Ex-Nazareth-Frontmann Dan McCafferty ist tot

Ein Toursprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage den Todesfall. Die Tournee der Band geht den Angaben zufolge weiter. In den nächsten Wochen gibt Nazareth auch Konzerte in Deutschland, am Freitag ist ein Auftritt in Flensburg geplant.

Familie und Musikerkollegen tief betroffen

"Das ist die traurigste Bekanntgabe, die ich je machen musste", hatte Pete Agnew, der Bassist der Gruppe, am Dienstagabend in einem Post auf der Facebook-Seite der Band geschrieben. "Seine Frau Maryann und seine Familie haben einen wunderbaren und liebevollen Mann und Vater verloren. Ich habe meinen besten Freund verloren - und die Welt einen der größten Sänger, die je gelebt haben." Der Sänger starb demnach am Dienstag.