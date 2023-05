Musiker Heinz Rudolf Kunze will Trost spenden

"Wir leben in angestrengten, finsteren Zeiten", sagte der Deutschrocker ("Dein ist mein ganzes Herz"), der auf eine mehr als 40-jährige Bühnenkarriere zurückblickt. "Wenn ich spazieren gehe mit meinem Hund, treffe ich viele Nachbarn, die mir am Gartenzaun sagen: "Ich kann eigentlich nur noch schlafen, wenn ich Schlaftabletten nehme"." Kunze wohnt in der Nähe von Hannover.

"Diese Spannung, unter der wir alle leben in diesem Land, auf diesem Erdball, die zieht sich durch mehrere Lieder", sagte der 66-Jährige zu seinem neuen Album ("Können vor Lachen"), das am Freitag (26. Mai) erscheint. "Halt mich fest" zum Beispiel handele von der allgemeinen diffusen Kriegsangst. Der Titel "Lass uns tun, was geht" stelle die Frage: "Wie komme ich am besten durch diese Zeiten?".