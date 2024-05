Reminiszenz an Harald Juhnke

In den knapp dreiminütigen Song hat Fox einige Referenzen gepackt. So zitiert er - etwas umgebaut - mit "Leicht einen sitzen und keine Termine" einen durch den Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) berühmt gewordenen Satz. Auch auf einen seiner erfolgreichsten Songs nimmt Fox Bezug. In "Alles neu" sang er 2008 noch: "Sollt' ich je wieder kiffen, hau' ich mir ne Axt ins Bein". Nun heißt es in "Blackbirds": "Ohne Axt im Bein Rauch in meinen Lungen."