Los Angeles - US-Sängerin Alicia Keys ("Girl On Fire") freut sich nach eigenen Angaben über das Altern. "Ich liebe es, schlauer zu werden", erklärte die 42-Jährige dem US-Magazin "The Cut". "Ich liebe es, aufmerksamer zu sein. Ich liebe es, mir bewusst zu sein, was ich denke." Sie suche nun auch weniger die Bestätigung durch andere, so die Musikerin.