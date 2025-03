Musikerin Keine weiteren Ermittlungen zum Tod von Sängerin Anna R.

Am Mittwoch würdigte auch der Sänger Roland Kaiser die Musikerin: "Als ich mich im letzten Jahr dazu entschied, "Liebe ist alles" neu aufzunehmen, tauchte ich noch einmal ganz in dieses wunderbare Lied ein", schrieb der 72-Jährige bei Facebook. "Es steht für Annas einzigartige Leidenschaft, mit der sie Musik und Emotionen vereinte – eine Hingabe, die weit über ihre Kunst hinausging und ihr ganzes Leben prägte." Niemand habe ahnen können, dass der Song so rasch eine neue Bedeutung bekommen würde. "Möge er fortan ein musikalisches Andenken an eine außergewöhnliche Künstlerin und, noch viel wichtiger, an einen besonderen Menschen sein".

Gedenkort am Theater des Westens

Nach dem Tod der Sängerin ist am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg ein Gedenkort entstanden. An der Fassade des Hauses wurde ein Foto der Sängerin angebracht. Fans hatten bereits Blumen, Briefe, Kerzen und Stofftiere niedergelegt.

"Wir hatten das Gefühl, dass man vielleicht ein Zeichen setzen kann", sagte Roberto Monden, Manager der Band. Die Verbindung mit dem Theater geht auf einen Auftritt im Jahr 1997 zurück. Für Rosenstolz war es laut Monden ein entscheidendes Konzert.