Hockenheim - Die Backstreet Boys sind beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring gefeiert worden. Gut gelaunt präsentierten sie mit "I wanna be with you" und "Get down" direkt am Anfang einige ihrer größten Hits. Tausende Fans sangen mit. Es ist laut Veranstalter der einzige Auftritt der US-Band in Europa in diesem Jahr. Das Quintett hat mit so manchen Pop-Krachern Boyband-Geschichte geschrieben.