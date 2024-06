Nach dem gelungenen Auftakt mit der Partyband Popcorn am vergangenen Mittwoch folgte am Samstagnachmittag der Handwerkerhock, der nahtlos in den scheppernden Brass-Abend überging. Brass – das ist laut Definition eine Bezeichnung für Blasmusik mit Blechblasinstrumenten aus Messing, ergänzt mit einem Schlagzeug. Brass heißt aber vor allem wuchtige Beats, schnelle Tempi und von klassischen Märschen bis zu modernen Popstücken mitreisende Stücke und Stimmungskracher.