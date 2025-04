Musikfestival in Kalifornien Coachella-Festival: Pop, Promis und ein bisschen Politik

Seitenhieb gegen Trump von Billie Joe Armstrong

Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong änderte beim Auftakt seines Sets den Text des Hits "American Idiot" und sang: "Ich bin nicht Teil der MAGA-Agenda" - ein deutlicher Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump. In "Jesus of Suburbia" ersetzte Armstrong eine Zeile mit: "Vor dem Schmerz davonlaufen wie die Kinder aus Palästina" und kritisierte damit die israelische Kriegsführung in Gaza.

Der US-Senator Bernie Sanders aus Vermont trat am Samstag auf die Bühne, um die Sängerin Clairo anzukündigen. Dabei warnte er vor der Leugnung des Klimawandels durch Trump, kritisierte Angriffe auf das Recht auf Abtreibung und forderte eine gerechtere Verteilung von Wohlstand. "Ich bin hier, weil Clairo ihre Bekanntheit genutzt hat, um für Frauenrechte zu kämpfen und den schrecklichen, brutalen Krieg in Gaza zu beenden", so Sanders vor einem freundlich interessierten Publikum.