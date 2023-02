Musikpreis Beyoncé greift nach spektakulärem Grammy-Rekord

"Break My Soul" könnte Zünglein an der Waage sein

Beyoncé hatte im Sommer nach sechs Jahren Pause ihr siebtes Studioalbum "Renaissance" veröffentlicht. Auf der tanzbaren Platte brachte sie den Zeitgeist wieder einmal auf den Punkt. Bei der Verleihung am Sonntag in Los Angeles könnte vor allem die Hitsingle "Break My Soul" den Unterschied machen: Der Song ist in den beiden Hauptkategorien "Bester Song" und "Beste Aufnahme" des Jahres sowie in mehreren weiteren Sparten nominiert.