London - Der britische Pop-Superstar Harry Styles ("As It Was") und das Indie-Rock-Duo Wet Leg ("Chaise Longue") sind die Favoriten bei den Brit Awards, die am Samstag in London verliehen werden. Beide sind jeweils viermal nominiert, darunter in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres". Es ist das erste Mal, dass die Zeremonie, die live im Fernsehen übertragen wird, an einem Samstagabend stattfindet.