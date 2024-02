Musikpreise SZA und Swift: Frauen dominieren die Grammy-Verleihung

Chancen auf den Preis fürs beste Album haben auch die Sängerinnen Olivia Rodrigo ("Guts"), Lana Del Rey ("Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd"), Miley Cyrus ("Endless Summer Vacation") und Boygenius ("The Record"). Ähnlich hochkarätig sieht es in den beiden anderen Hauptkategorien "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" aus, wo auch ein Mann allein gegen die weiblichen Stars antritt.

Der eklektische Künstler Jon Batiste ("World Music Radio") ist für die Songs "Worship" und "Butterfly" nominiert. R&B-Sängerin Victoria Monét darf sich derweil Hoffnung in sieben Disziplinen machen - bei Swift, Rodrigo, Eilish, Cyrus und Boygenius sind es deren sechs. Auch der berühmte Produzent Jack Antonoff hat mehrere Chancen auf die begehrte Statue.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden.

Barbie... Barbie?

Und ja, auch Barbie sollte eine Rolle spielen. Selbst bei den Grammys ist die Plastikpuppe, die sich in den Augen einiger 2023 zu einer feministischen Kino-Ikone aufschwang, eine Trophäen-Asprirantin. Denn das Album zum "Barbie Movie" geht in mehreren Kategorien für ein Grammofon an den Start: Allen voran mit Billie Eilishs "What Was I Made For?", nominiert für die Aufnahme und den Song des Jahres.

Vereiteln könnten das Rodrigos "Vampire", SZAs "Kill Bill" oder Swifts "Anti-Hero". Auftreten werden die drei Superstars an dem Abend auch - neben Künstlern wie Joni Mitchell und Billy Joel sowie der irischen Band U2. Comedian Trevor Noah wird die Grammys zum vierten Mal in Folge moderieren.