Musikschule Oberes Wiersental: Viel Optimismus für die Musikschule

Der Aufschwung für die Musikschule

Wie Sigrid Asal sagt, glaubt sie nicht an ein Aus, sondern eher an einen Aufschwung der Einrichtung. Denn die Musikschule hat ihre Grundschulkooperation enorm ausgebaut und dadurch weitere Schüler gewonnen – ein Erfolgsmodell also. Asal sehe die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und anderen Einrichtungen als wichtigen Baustein für den Erfolg und als Lösung für die finanzielle Schieflage an. Sie erkenne einen großen Bedarf – auch im Hinblick auf Ganztagsschulen. Mit viel Freude nähmen aktuell 53 Schüler am Kooperationsunterricht teil, der von sechs Lehrkräften der Musikschule an vier Grundschulen erteilt wird. Schon im vergangenen Schuljahr gab es die Kooperation mit der Grundschule Todtnau, seit dem neuen Schuljahr auch mit den Grundschulen Schönau, Geschwend und Todtnauberg. Die Schüler können Gitarre bei Constanze Bark und Oliver Schmidt, Geige bei Iliana Schierer und Tobias Schlageter oder Blockflöte bei Sigrid Asal erlenen. Neu hinzugekommen ist das Tasteninstrument Melodica, das von Akkordeonlehrer Milan Milojevic unterrichtet wird. Mit insgesamt elf Kursen, die jeweils in unterrichtsfreien Randstunden stattfinden, bedeute das Projekt sowohl für die Grundschulen als auch für die Musikschule ein ziemlicher Kraftakt, da es nicht immer ganz einfach sei, die Stundenpläne zu koordinieren, so Asal.