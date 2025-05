Musikschulfest Weil am Rhein: Wo Harfe, Saz und Gitarre erklingen

Dem Konzert setzte ein jugendliches Riesentalent, Giovanni Hubner Manosso, am Flügel das I-Pünktchen auf. Für seine virtuose Interpretation von Franz Liszts „Puszta-Wehmut“ wurde er mit jubelndem Beifall der Besucher belohnt. Die Schulleiterin verteilte noch Broschüren an Kinder und Gäste mit dem Titel: „Knigge für kleine und große Musikanten“. Dabei handelt es sich um eine kindgerechte Broschüre, wie man sich als Musiker auf der Bühne am besten zu verhalten hat.

Kleine Instrumentenkunde zum Anfassen

In den Räumen der Musikschule und im sonnigen Innenhof stellten die Mitarbeiter der Musikschule die Instrumente zum Anfassen oder Ausprobieren vor. Querflöten, Hörner, Trompeten und Posaunen durften bestaunt werden, erste vorsichtige Kontakte mit einem Streichinstrument erfolgten.

Im Innenhof präsentierten Lehrkräfte kleine Konzerte mit ihren Schützlingen am Schlagzeug – hier bildet sich hörbar so manches Talent heran. Veda Lin zeigte mit ihrem Vorschul-Ensemble eine hinreißende Arbeit aus der musikalischen Früherziehung mit Gesang und Tanz. Auch besondere Instrumente wie die Saz, die Harfe und das Hackbrett sowie nicht zuletzt das sehr gefragte Klavier wurden vorgestellt.