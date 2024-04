Musikshow "The Masked Singer": Annett Louisan steckt unter Zuckerwatte

Seit der aktuellen Staffel gibt es in jeder Folge einen neuen Gast-Star, der als Mysterium seine Gesangskünste bei "The Masked Singer" zur Schau stellt. In der dritten Folge vom Samstagabend wurde das Rätsel um die dritte Maske gelüftet: Unter dem Kostüm versteckte sich die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, die "Before You Go" von Lewis Capaldi sang. Nach eigenen Worten hatte sie sich wahnsinnig über die Anfrage von ProSieben gefreut, "noch einmal auf die Bühne zu kommen". Sie scherzte, sie sei für ihre einmaligen Auftritte bekannt. Heinzmann war in einer früheren Staffel schon einmal mit Dalmatiner-Maske aufgetreten und bei der Auftaktshow herausgeflogen.