Berlin (dpa) – Bill und Tom Kaulitz haben mit ihrem Talent Malou Lovis Kreyelkamp die Musikshow "The Voice of Germany" gewonnen. Die 24-Jährige aus Wettringen bei Münster bekam im Live-Finale 29 Prozent der Zuschauerstimmen. Die in Köln lebende Musikerin (Markenzeichen: lila Baumwollmütze) überzeugte die Coaches vor allem mit ihrer eigenen Single "Glacier Rivers".