Die prominenten Gäste der ProSieben-Show aus Berlin versprechen auch ein großes Können: Comedian Felix Lobrecht ist Dauergast der Sendung. Dazu kommen Sänger Nico Santos, Musikerin Nina Chuba, Model Cheyenne Ochsenknecht und Webvideoproduzent Filow. Die fünf treten in Duellen gegeneinander an, die Fans konnten sich vorab per App an der Songauswahl beteiligen.