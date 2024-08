Musiksommer 2024: Charts-Ermittler: Sommerhit lässt sich noch Zeit

"Dragostea din tei" und "Despacito" waren große Sommerhits

Man denke etwa an "Macarena" von Los del Rio (1996), "Dragostea din tei" von O-Zone (2004). Allerdings wurde diese scheinbare Regel auch schon öfter gebrochen, 2021 zum Beispiel mit Ed Sheeran ("Bad Habits") oder 2019 mit Shawn Mendes ("Señorita", zusammen mit Camila Cabello).

Zu den berühmten Sommerhits der deutschen Popgeschichte gehören auch "I Kissed A Girl" von Katy Perry (2008), "I Follow Rivers (Magician Remix)" von Lykke Li (2012) sowie "Wake Me Up" von Avicii (2013) und "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Mögliche Sommerhit-Kandidaten aufgrund ihres Charts-Erfolgs gibt es dieses Jahr ein paar. Zu ihnen gehört laut GfK Entertainment "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas.