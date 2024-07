Damals ging es auch darum, nach der Proklamation des Königreichs Bayern, dem nun große Teile Frankens und Schwabens angehörten, die Ausrichtung auf die Residenzstadt München und die Wittelsbacher zu unterstreichen.

Im Programmheft verrät Faltermeyer, dass zwar alle Songs seine "Babys" seien, "die in die Welt geschickt werden, um Menschen Freude und Unterhaltung zu bringen". Der Lovesong von Ludwig und Theresa, "Could You Still Love Me?", liege ihm aber besonders am Herzen.

Songs auf Englisch

Die Lieder werden auf Englisch gesungen (mit eingeblendeten Untertiteln): "In dieser wunderbar kosmopolitischen Welt Berlins habe ich keine Bedenken, dass man das nicht akzeptiert", sagt Faltermeyer.