Musikverein Atzenbach: Volle Halle beim Weihnachtskonzert

Zu Beginn spielte das Vororchester der Ausbildungsgemeinschaft von Musikverein Atzenbach, Feuerwehrmusik Mambach, Musikverein Rohmatt und Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg unter Tina Klotz zur Einstimmung fünf Stücke (You’ll be in my Heart“, „Dreiländermedley“, „The Rainbow Connection“, „Hey, Pipi Langstrumpf“, „When the Saints“ sowie „Wenn der Elefant in die Disko geht“. Dafür gab es rauschendem Beifall.

Danach öffnete sich der Vorhang für das Aktivorchester unter Marius Lais, welches zu Beginn den Blasmusik-Klassiker „Glory of Love“ zu Gehör brachte. Aus dem gleichnamigen Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ wurde „How to train your Dragon“ gespielt. Die Pop-Geschichte „The Story“ folgte als nächstes. Danach wurde der Konzertmarsch „Ludwig!“ von James L. Horsay gespielt.