Musikverein Eggenertal: Zustupf für die neuen Uniformen

Die Spende wurde nun offiziell durch Rabe in den Geschäftsräumen der Volksbank überreicht. Musikvereins-Vorsitzender Uli Staible und sein Stellvertreter Patrick Karlin bedankten sich für das Engagement der Bank: Die Unterstützung ermögliche es dem Verein, das Jubiläum in einem besonderen Rahmen zu feiern und den Verein für die kommenden Jahre gut aufzustellen, heißt es in der Mitteilung.

Die Spende ist dem sogenannten Gewinnsparen, einer Aktion der Volksbank, zu verdanken. Trotz all der Gewinne bleibe jährlich ein Überschuss übrig, von dem wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen in der Region profitieren, teilt das Unternehmen mit.