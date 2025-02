Musikverein Grenzach: Jugend als stabiler Unterbau

Rückblick: Als Höhepunkte bezeichnete der Vorsitzende des Musikvereins Grenzach (MVG), Holger Blunck, die Auftritte der Bläserklasse in der Römervilla, im Europapark im Rahmen des Euro-Musique-Festivals und beim Güggelifest des Musikvereins Wyhlen. Als Erfolgsgeschichte bezeichnete er die Entwicklung des Jugendorchesters gemeinsam mit dem Musikverein Wyhlen und dessen Auftritte beim Schützenhaus in Herten am 1. Mai, beim Güggelifest sowie im Rahmen der Jahresfeier des Musikvereins Wyhlen.

Stabwechsel: Dankesworte richtete Blunck an die Dirigenten des Jugendorchesters, Christine Blunck und Claudio Pasta. Beide Dirigenten haben jedoch aus beruflichen und Weiterbildungsgründen aufgehört und den Taktstock an Jonas Schuster übergeben.