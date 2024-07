Musikverein Gresgen: Das ganze Dorf im Einsatz für das Fest

Die Dorfrocker kommen

Am Samstag ist ab 20.30 Uhr im 1000-Mann-Zelt beste Stimmung mit „Die Dorfrocker“ angesagt. Wenn sie dann Songs wie „Hurra, das ganze Dorf ist da“, zum Besten geben, kann man nur hoffen, dass das auch stimmt und neben den 450 Dorfbewohnern auch viele Feierlustige von außerhalb mit dabei sind. Denn: „Noch ist der Ansturm auf die Tickets nicht so groß wie erwartet“, sagt Eichin. Noch gut die Hälfte der Karten wären verfügbar. Tickets sind auch an der Abendkasse erhältlich. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das Zelt voll kriegen“, so Eichin.