Musikverein Höllstein: Mit neuem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Wahlen

Nachdem Andreas Lindenmaier mit Gudrun Freund, Joachim Freund, Michael Freund, Karl-Frieder Hug und Iris Schubert fünf langjährige Mitglieder aus dem Vorstandsteam verabschiedet hatte, wurden die Vorstandsmitglieder des Musikvereins Höllstein für die Jahre 2024 und 2025 jeweils einstimmig in ihre Ämter gewählt.

Die neue Doppelspitze des Vereins bilden Andreas Lindenmaier, der das Amt des Vorsitzenden bereits im April des vergangenen Jahres kommissarisch übernommen hatte, und Christoph Kiefer. Neuer Kassierer des Musikvereins ist Markus Möller, zur neuen Schriftführerin und Pressewartin wurde Johanna Kühn gewählt, teilt der Verein mit. Für die Jugendarbeit verantwortlich sind Julia Hätty und Julia Looser, als Notenwart und stellvertretender Notenwart wurden Christian Adler und Pascal Kiefer in ihren Ämtern bestätigt, genau wie Requisitenwart Nico Weyers, Vizedirigent Mario Del Giudice und der Aktivbeisitzer Sven Seibert. Als neue Passivbeisitzerin wurde Marina Ruch gewählt. Volker Jahnke und Ralf Kiefer wurde anschließend jeweils einstimmig als Kassenprüfer für die Jahre 2024 und 2025 gewählt.

Mitglieder

In das Jubiläumsjahr geht der Musikverein Höllstein mit 27 aktiven und 215 passiven Mitgliedern, davon sind 55 Ehrenmitglieder. 18 junge Menschen hat der Verein dazu derzeit in Ausbildung.

Der Musikverein probt freitags ab 20.15 Uhr im Vereinsraum in der Wiesentalhalle in Höllstein. Ebenfalls freitags ab 19 Uhr probt das Nachwuchsorchester an gleicher Stelle, seit diesem Jahr unter der musikalischen Leitung von Kathrina Grauf, die den Taktstock von Marco Del Giudice übernommen hatte. Del Giudice, der bereits seit 2016 den Taktstock beim Musikverein schwingt, steht im Jubiläumsjahr als Dirigent und musikalischer Leiter an der Spitze des Orchesters.

Ausblick

Am 30. April veranstaltet der Musikverein einen „Tanz in den Mai“ in der Wiesentalhalle in Höllstein. Den Höhepunkt zur Feier des 150-jährigen Bestehens bildet das Jahreskonzert am 7. Dezember in Form eines Wunschkonzerts.