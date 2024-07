Musikverein Inzlingen: Viel Applaus für Jugendkonzert

Wie sich Baaders über viele Jahre geleistetes Engagement auszahlt, konnten am Sonntag auch die Eltern, Verwandte, Omas und Opas erleben, als das Jugendorchester einen fulminanten Auftakt aufs Parkett legte. Dies gelang mit Titeln wie „Jump Start“ von Steve Hodges oder dem bekannten Stück „ Viva la Vida“. Das Publikum spendierte dafür langanhaltenden Beifall. Viel beklatscht wurde auch der Auftritt des Mini-Orchesters. Hier „hakelte“ es am Anfang noch ein wenig. Elisabeth Baader lenkte den musikalischen „Strom“ aber rasch in die richtigen Bahnen.

Mit Stücken von Jacob de Haan wie „March along“ oder Close Finish“ überraschte die Teenie-Band das große Publikum aus Eltern, Freunden und Verwandten. Die Jugendlichen überzeugten dabei durch ihr hohes Ausbildungsniveau. Dass es beim 31. Jugendkonzert auch lustige Einlagen gab, dafür sorgten die Kinder der zweiten Klassen, die mit dem Stück „Der Hase Hugo“ ebenfalls das Jugendkonzert bereicherten.