Musikverein Maulburg: Hohe Qualität, hörbare Spielfreude

Weitere überzeugende Soli waren zu hören von Stefan Will auf der Trompete in „The Blues Factory“ und Josephine Schanz am Tenor-Saxophon im „The Pink Panther Theme“, dazu die fünf Musiker und Musikerinnen auf der Klarinette in „Happy Clarinettes“. Selbstverständlich durfte sich das Orchester nach dem offiziellen Programmende nicht in den Backstage-Bereich verdrücken, ohne dem begeisterten Publikum zwei viel beklatschte Zugaben präsentiert zu haben.