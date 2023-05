Musikverein Steinen gibt Konzert Als Zugabe erklingt in Petruskirche „Hallelujah“

Abstecher in Jazz und Pop

Bedächtiger ging es weiter mit dem bezaubernden „Concierto de Aranjues“ von Joaquin Rodrigo. In diesem werden die königlichen Gärten von Aranjuez bei Madrid lautmalerisch beschrieben. Solist Roland König brillierte an der Trompete, insbesondere mit der Zartheit seines Spiels. Die Besucher bedankten sich mit jubelndem Applaus und lauten Bravo-Rufen. Auch auf einen Abstecher in die Pop-Musik mit dem Stück „Perfect“ von Ed Sheeran nahmen die Musiker mit. Weitere Stücke waren „Scherzo“ von Ludwig van Beethoven und die Polka „Studentenleben“ von Markus Radiske. Ein Hauch von Jazz zeigte sich beim Stück „Hit the Road Jack“ in einer unerwarteten Fassung für Blasorchester.