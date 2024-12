Musikverein Steinen: In schwarzen Kutten durch die Halle

Mit einer Überraschung ging es nach der Pause weiter. Beim Stück „Procession of The Sorcerers“, dem Umzug der Hexen, gab es in der stockdunklen Halle eine Parade mit rund 30 Mitwirkenden. Diese präsentierten sich in schwarzen Kutten mit Leuchtstäben. Registerweise präsentierten diese ihre fantasievollen Melodien zum Einzug von Hexen, Clowns und Zauberern in das Schloss Merlins nach der Komposition von Robert Buckley.