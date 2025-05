Musikverein Tegernau: Auch die Bürgermeister sangen beim Jubiläumskonzert mit

Verein wurde gerettet

Für Bürgermeister Gerd Schönbett sei der Musikverein Tegernau ein Aushängeschild des Kleinen Wiesentals. Stolz die Anzahl der Musiker, die den Verein ausmachen: 54 an der Zahl, groß die Ansprüche des Dirigenten Schmid, die von den Aktiven mitgetragen werden. Schönbett erinnerte auch an die Tage, in denen der Verein mit lediglich 14 Aktivmitgliedern fast vor der Auflösung stand. Aber das wurde dank treuer Vereinsdiener überstanden. Drei von ihnen, mittlerweile Ehrenmitglieder, begrüßte Bauer: den unvergessenen Dirigenten Günther Enßle, den langjährigen Vorsitzenden Gerhard Bauer und Dieter Wagner, der die Finanzen des Vereins über Jahrzehnte geregelt hatte.

Festlich getragen war der musikalische Auftakt mit „A Choral fo a Solemn Occasion“. Es war ein gut gewählter Beginn für den konzertanten Teil, bevor die Musiker in die griechische Mythologie entführten. Bei „Lexikon of the Gods“, kamen Perseus, Penthos und Zeus musikalisch in Erinnerung. Tiefgründig und getragen der Anfang des Stückes, wuchtig und stark die Huldigung für Zeus, dazwischen die klagende Darbietung für Penthos.