Musikverein Wieslet Gäste feiern stehend auf den Bänken

Schon ab dem späten Vormittag gab es keine Sitzplätze mehr in der Halle, wo sich Wiesentäler Mannen und Frauen sowie die vielen Gästen von weiter her, die für einen Tag „bayrische Madln und Buben“ sein wollten und fast geschlossen in bayrischer Landestracht erschienen waren, von den Stimmungskanonen vom Musikverein Wieslet unterhalten ließen.