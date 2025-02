Musikverein Wollbach: Eine Reise über alle Weltmeere

Der zweite Vorsitzende Thomas Kuckuk moderierte mit „Piratenbraut“ Raija Kuckuk das „Boarding“ zum Programm und das Setzen der Segel zur Reise zu den unendlichen Weiten der Weltmeere. Das „Setzen der Flagge“ umfasste die sechs Stationen des Konzerts der mehr als 60 Aktiven mit dem auf hohem Niveau spielenden Orchester, das die Gäste auf eine musikalisch anspruchsvolle Reise mitnahm. Dirigent Oliver Hauser leitete das Konzert bravourös im 29. Jahr seiner Tätigkeit für den Musikverein Wollbach.

Seemannslieder erklingen

Der Start der Reise erfolgte in Großbritannien mit „The Seafarer“ von Haydn Wood als maritime Rhapsodie mit irisch-schottischen Traditionen. Innerhalb des Werks befanden sich einzelne bekannte Seemannslieder, wie „What shall we do with the Drunken Sailor“ oder dem Shanty „Leave her Johnny“.