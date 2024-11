Musikvereine: Lörrach hat eine neue Orchestergemeinschaft

Das Deutsche Musikfest wird seit dem Jahr 1989 alle sechs Jahre als wichtigste Veranstaltung der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände organisiert. Die siebte Ausgabe findet erstmalig in zwei Bundesländern und zwei Städten statt.

350 Orchester erwartet

Erwartet werden rund 18 000 Teilnehmer in 350 Orchestern. Die Musizierenden geben an den vier Tagen 500 Konzerte in 30 Spielstätten. Zusätzlich zu den Auftritten in Ulm und Neu-Ulm wird die Orchestergemeinschaft Lörrach das Programm bei einem Vorab-Konzert in Lörrach am Sonntag, 4. Mai, 17 Uhr, in der Schlossberghalle in Haagen präsentieren. Einzelne Stücke aus dem Programm werden zudem bei Konzerten der einzelnen Vereine, etwa beim Jahres- oder Adventskonzert, zu hören sein.