Neu auf Nummer zwei ist RAF Camora mit der Nummer "Out Of The Dark" - ihm gelingt damit der höchste Einstieg der Woche unter den Single-Veröffentlichungen. Auf Platz drei kommt "Wunder" von Ayliva & Apache 207. Der Rapper hat noch einen weiteren Song in den Top fünf: "Miami" steht auf Platz vier vor "Stumblin' In" des australischen DJs Cyril.