Musikwettbewerb Bülent Ceylan: ESC ist Beitrag zur Völkerverständigung

"Ich finde es wichtig, dass der ESC stattfindet - Musik spricht eine Sprache, nämlich die des Friedens", sagte der 45-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. "Musik verbindet. Deswegen ist der ESC absolut wichtig - gerade in diesen Zeiten." Ceylan ist am Freitag einer der Gäste beim deutschen Vorentscheid für den ESC in Turin (21.00 Uhr im Ersten und in allen Dritten Programmen der ARD sowie bei One und im Internet).

Keine Wettbewerber aus Russland

Besondere Aufmerksamkeit beim ESC bekommt dieses Jahr der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Am vergangenen Freitag schloss der Senderverbund EBU (Europäische Rundfunkunion) als ESC-Veranstalter Russland wegen der Invasion vom diesjährigen Song Contest aus.