Musikwettbewerb: Der ESC und die Treue queerer Fans

Ein weiterer Grund für den Enthusiasmus der queeren Fans sei, dass es auch unter ihnen keine Feindseligkeiten gebe – wie das etwa manchmal unter Fußballfans der Fall ist – und sie leicht miteinander in Kontakt kommen würden: „Vor Ort laufen jeweils die Dating-Apps heiß“, sagt Thomas der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In eine Gastgeberstadt des Eurovision Song Contests zu reisen, sei ein bisschen wie Ferien in Mykonos oder Sitges, bestätigt David aus Zürich: „Die Dichte an schwulen Männern am ESC ist so hoch, dass man sich dem kaum entziehen kann. Vor allem in der Arena und in den Clubs.“ David war im Jahr 2015 in Wien beim ESC dabei, 2018 in Lissabon und 2022 in Turin. Zweimal war er sogar Teil der internationalen Fanjury für die österreichische ESC-Songauswahl. Und im Mai wird der Fan Anfang 40 nach Basel reisen.

Ist der ESC ein queeres Phänomen?

Jean-Marc Richard kommentiert die Show für das Westschweizer Fernsehen. Um die Jahrtausendwende sei der Enthusiasmus schwuler Menschen geblieben, während der ESC generell an Bedeutung zu verlieren drohte. Er ist deshalb der Meinung, dass die schwule Community den Eurovision Song Contest in mancherlei Hinsicht gerettet hat. Sie habe sich integriert gefühlt und feiere deshalb diese Vielfalt, die sie selbst in den Wettbewerb eingebracht hat.