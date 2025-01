Die erste Show findet am Montagabend der Finalwoche, am 12. Mai statt. Es ist der Durchlauf des ersten Halbfinales, das am 13. Mai stattfindet. Weitere Shows dienen als Probe für die Sängerinnen und Sänger.

Public Viewing

Ohne Vorregistrierung gibt es ab 30. Januar Tickets für das Public Viewing, das zeitgleich mit dem Finale am 17. Mai im größten Fußballstadion der Schweiz gleich neben der St. Jakobshalle stattfindet. Dort haben 36.000 Fans Platz. Vor der Übertragung des Finales aus der St. Jakobshalle findet eine 90-minütige Pre-Show statt, an der unter anderem Baby Lasagna teilnimmt. Der kroatische Sänger hatte beim ESC 2024 in Malmö mit dem Song "Rim Tim Tagi Dim" den zweiten Platz hinter dem Schweizer Akt von Nemo belegt.