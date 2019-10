«Muss mehr kommen» Verschenkte Siege und viele Fragezeichen beim BVB

Der BVB spielte wie zuvor schon gegen Frankfurt und Bremen trotz eigener Führung nur 2:2 - und die Führungsspieler um Kapitän Marco Reus können sich nicht so richtig erklären, warum eigentlich. "Ich habe das Gefühl, dass selbst wenn wir in Führung gehen, uns das nicht so Vertrauen gibt, wie das normal bei uns der Fall ist", analysierte Reus nach dem Remis im Breisgau. "Unsere Ballbesitzphasen sind in Ordnung, aber ohne jegliche Gefahr für den Gegner." Sein Fazit: "Da muss mehr von uns kommen, wenn man solche Ansprüche hat."

Die selbstkritischen Worte des Nationalspielers dürften die seit zwei Wochen anhaltende Debatte um Mentalität, fehlende Cleverness und die Frage nach den Gründen weiter befeuern sowie die leise Kritik an Trainer Lucien Favre lauter werden lassen. In der Champions League gab es am Mittwoch zwar ein 2:0 gegen Prag, aber in der Liga sind die grundsätzlichen Probleme nicht gelöst und der Frust im Club über die verpassten Chancen nimmt zu. Dass der FC Bayern München (1:2 gegen Hoffenheim) patzte und der BVB trotzdem nicht nach Punkten gleichzog, nervte alle. Das war nach dem Ausgleich in der 90. Minute, als Freiburgs Vincenzo Grifo ein Eigentor von Manuel Akanji erzwang, zu sehen, zu hören und zu spüren.