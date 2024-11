Am 6. November hatten Einsatzkräfte den 17-Jährigen an seinem Wohnort in Elmshorn festgenommen. Seitdem sitzt der Jugendliche wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen in Haft. Gegen ihn wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Vorbereitungen einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.