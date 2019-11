Mutmaßlicher Islamist 24-Jähriger aus Hessen wegen Terrorverdachts in U-Haft

Etwa 170 Beamte waren am Dienstag an den Durchsuchungen in drei Wohnungen in Offenbach beteiligt gewesen. Alle Verdächtige waren polizeibekannt; neben dem 24-Jährigen handelt es sich um zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 22 und 21 Jahren. Der Hauptverdächtige, der in Deutschland geboren wurde, war den Behörden in der Vergangenheit wegen krimineller Aktivitäten und als Islamist aufgefallen.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, im Zuge der Ermittlungen würden nun Zeugen befragt und bei den Durchsuchungen sichergestelltes Material ausgewertet, darunter Datenträger und schriftliche Unterlagen. Der 24-Jährige wurde bei der Vorführung von vermummten und mit Maschinenpistole bewaffneten Polizisten bewacht. Familienangehörige hatten sich an einer Absperrung versammelt.

Das Oberlandesgericht in Hamburg verurteilte am Mittwoch zwei Iraker wegen der Vorbereitung eines islamistisch motivierten Anschlags zu jeweils vier Jahren und acht Monaten Haft. Die Richterin am OLG sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass die beiden 23-Jährigen möglichst viele "Ungläubige" töten wollten. Glücklicherweise hätten sie nicht viel erreicht - selbst eine Waffe sei für sie zu teuer gewesen.

Zu Silvester vergangenen Jahres kauften die beiden Männer den Erkenntnissen zufolge Böller und Raketen und pulten das Schwarzpulver heraus, insgesamt 254 Gramm. Damit bastelten sie einfache Sprengsätze und verursachten zwei kleine Explosionen, mit denen sie nicht zufrieden waren. Dann fragten sie ihre Kontakte nach dem Sprengstoff TNT und wollten Autofahren lernen, um noch mehr Menschen töten oder verletzen zu können. Bevor die Vorbereitungen weiter gedeihen konnten, schlug die Polizei zu.