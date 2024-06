Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Muttenz kam es am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr. Es wurde nach Angaben der Polizei Basel-Landschaft niemand verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort waren Feuer und Rauch dem Balkon im zweiten Obergeschoss bereits sichtbar, teilt die Polizei Basel-Landschaft mit. Die Stützpunktfeuerwehr Muttenz konnte den Brandherd auf dem Balkon rasch lokalisieren und umgehend löschen. Die Bewohner der Wohnung blieben unverletzt. Als Brandursache gilt ein fahrlässiger Umgang mit einer Zigarette als wahrscheinlich.