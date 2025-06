Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn A 2 bei Muttenz mit 176 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Der Abschnitt war auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab. Nach Abzug der Toleranz ergab sich eine Nettogeschwindigkeitsübertretung von 91 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Beim Fahrer handle es sich um einen 22-Jährigen. Die Polizei stellte das Auto sicher. Der Mann müsse sich vor der Justiz verantworten.