Muttenz: Mit Lachgas tödlichen Unfall verursacht

Neben der Freiheitsstrafe erhält der 21-Jährige auch eine bedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu 130 Franken. Er muss dem Vater und der Mutter des tödlich verunglückten Kollegen jeweils 21 600 Franken bezahlen, den drei Geschwistern je 9600 Franken. Gegenüber den Eltern hat er zudem Schadensersatz in noch zu bestimmender Höhe zu begleichen. Auch den drei überlebenden Mitfahrern, die sich beim Unfall teilweise schwer verletzten und noch immer unter den gesundheitlichen Folgen leiden, muss er mehrere tausend Franken sowie Schadensersatz bezahlen.

Der Beschuldigte war in jener Unfallnacht im Herbst 2021 zusammen mit den Kollegen in einem geleasten Mercedes auf der A 2 in Richtung Bern unterwegs. Vor der Abfahrt in Basel hatten sie Lachgas besorgt, das der Fahrer dann am Steuer zusammen mit seinen Mitfahrern konsumierte.

Das Gericht sieht es als bewiesen an, dass der Beschuldigte auf der A 2 aufgrund seines Lachgaskonsums das Bewusstsein verlor. Es stützt sich dabei unter anderem auf Handyvideos der Fünfergruppe im Auto. Er verlor in der Nähe des Arisdorftunnels die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Betonmauer.